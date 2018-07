Tennis-Beauty Genie Bouchard hat ihren Siegeszug in der Wimbledon-Qualifikation fortgesetzt.

In der zweiten Runde setzte sie sich gegen die Tschechin Karolina Muchova mit 6:2, 2:6, 6:3 durch. Nun muss die 24-Jährige nur noch eine Runde überstehen, um ins Hauptfeld einzuziehen.

Bouchard hatte zuletzt mit Trainerentlassungen, Twitter-Diskussionen und freizügigen Fotos die Aufmerksamkeit auf sich gezogen und weniger durch ihre Leistung auf dem Tennisplatz geglänzt.

Bei den French Open schied sie in dieser Saison bereits in der Qualifikationsrunde aus. An Wimbledon dürfte die Kanadierin jedoch bessere Erinnerungen haben. 2014 war sie erst im Finale gegen Petra Kvitova gescheitert.

Am Freitag wird das Hauptfeld ausgelost. Das dritte Grand Slam Turnier der Saison startet dann am Montag (im LIVETICKER bei SPORT1).