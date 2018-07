Angelique Kerber hat in Wimbledon Teil eins der Mission "Deutsches Finale" erfolgreich gemeistert, nun will Julia Görges im zweiten Halbfinale nachlegen.

"Es wäre großartig für das deutsche Tennis", meinte Görges nach ihrem Viertelfinal-Triumph gegen Kiki Bertens. Mit Serena Williams (JETZT im LIVETICKER) wartet nun aber die wohl größtmögliche Hürde (SERVICE: Die Halbfinals im Überblick).

Wimbledon: Görges trifft im Halbfinale auf Serena Williams

Die US-Amerikanerin hat sich nach ihrer Babypause schnell in die Welt-Elite zurückgespielt, von der Dominanz vergangener Tage ist sie aber noch ein gutes Stück entfernt. Die Chance für Görges, im dritten direkten Duell erstmals als Siegerin vom Platz zu gehen?

Auch Williams hat großen Respekt vor den beiden Deutschen: "Es sind beides wirklich großartige Spielerinnen. Sehr professionell und nette Mädchen", sagte sie.

Kerber bezwang im ersten Halbfinale die Lettin Jelena Ostapenko, die im Turnierverlauf zuvor ohne Satzverlust geblieben war, mit 6:3 und 6:3.

Die Wimbledon-Partien von heute (12. Juli 2018):

Centre Court

1. Match: Jelena Ostapenko - Angelique Kerber - 3:6, 3:6

2. Match: Julia Görges - Serena Williams - LIVETICKER

Wie können Sie Wimbledon LIVE im TV verfolgen?

Das Wimbledon-Turnier ist der einzige Grand Slam, der in Deutschland nicht im Free-TV läuft. Sky überträgt alle Spiele aus Wimbledon im Pay-TV und im Livestream via Sky Go.