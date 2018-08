Jan-Lennard Struff (28) ist als erster deutscher Spieler im Herreneinzel der US Open in die zweite Runde eingezogen. Der Weltranglisten-58. aus Warstein setzte sich zum Auftakt gegen Wildcard-Starter Tim Smyczek aus den USA nach 2:18 Stunden 7:6 (7:2), 6:4, 6:3 durch und feierte seinen ersten Sieg in Flushing Meadows seit vier Jahren.

Neun deutsche Spieler dabei

Am Mittwoch bekommt es Struff mit Marco Cecchinato (Italien/Nr. 22) oder Julien Benneteau (Frankreich) zu tun.

Zum Auftakt am Montag waren Mischa Zverev (Hamburg), Peter Gojowczyk (München) und Florian Mayer (Bayreuth) ausgeschieden, insgesamt hatten sich neun deutsche Spieler für das Hauptfeld der US Open qualifiziert.