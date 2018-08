Nach einer starken Leistung steht Tatjana Maria - als erste von sechs gestarteten deutschen Spielerinnen - in der zweiten Runde der US Open in New York.

Die 31-jährige deutsche Tennisspielerin aus Bad Saulgau gewann gegen die frühere Wimbledon-Finalistin Agnieszka Radwanska (Polen) 6:3, 6:3.

Nach dem frühen Ausscheiden der rumänischen Weltranglistenersten Simona Halep, die 2:6, 4:6 gegen die Estin Kaia Kanepi verlor, machten es die Mitfavoritinnen Elina Svitolina und Garbine Muguruza besser und stehen in Runde zwei.

Die Ukrainerin Svitolina gewann mit 6:3, 1:6, 6:1 gegen die US-Amerikanerin Sachia Vickery, während die Spanierin Muguruza beim 6:3, 6:0 wenig Probleme mit Shuai Zhang aus China hatte.