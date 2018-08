Hoffnungsträger Alexander Zverev und Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber haben bei den US Open in New York machbare Auftakthürden erwischt.

Der an Nummer vier gesetzte Zverev trifft in der ersten Runde auf einen Qualifikanten, Kerber, ebenfalls an vier gesetzt, bekommt es mit der Weltranglisten-410. Margarita Gasparjan (Russland) zu tun.

In der zweiten Runde könnte dann allerdings bereits die Französin Alize Cornet warten, gegen die Kerber zuletzt Anfang August in Montreal deutlich verloren hatte.

Julia Görges, an Nummer neun gesetzt, muss noch auf ihre Gegnerin warten, auch die Wimbledon-Halbfinalistin trifft auf eine Qualifikantin. Andrea Petkovic ist im Duell mit der ehemaligen French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko klare Außenseiterin.

Viertelfinale Federer gegen Djokovic?

Titelverteidiger Rafael Nadal (Spanien) trifft auf seinen Landsmann David Ferrer. Derweil fiebern die Fans schon jetzt einem möglichen Viertelfinale zwischen Roger Federer (Schweiz) und Novak Djokovic (Serbien) entgegen.

Sowohl Federer, der gegen den Japaner Yoshihito Nishioka startet, als auch Djokovic, der zunächst gegen den Ungarn Marton Fucsovics spielt, haben eine ordentliche Auslosung erwischt und könnten sich schon in der Runde der letzten Acht treffen.

Bei den Frauen müssen die beiden Spitzenspielerinnen Simona Halep (Rumänien) und Caroline Wozniacki (Dänemark) gleich zu Beginn auf der Hut sein. Haleps Gegnerin Kaia Kanepi (Estland) war bereits mehrfach für eine Überraschung gut, Wozniacki muss gegen die ehemalige US-Open-Siegerin Samantha Stosur (Australien) spielen.

Schon in der dritten Runde könnten zudem die Williams-Schwestern Serena und Venus aufeinandertreffen.

Die Erstrundenspiele mit deutscher Beteiligung:

Männer

Alexander Zverev (Hamburg) - Qualifikant

Florian Mayer (Bayreuth) - Borna Coric (Kroatien)

Maximilian Marterer (Nürnberg) - Kei Nishikori (Japan)

Philipp Kohlschreiber (Augsburg) - Yannick Hanfmann (Karlsruhe)

Peter Gojowczyk (München) - Nicolas Jarry (Chile)

Mischa Zverev (Hamburg) - Taylor Fritz (USA)

Jan-Lennard Struff (Warstein) - Tim Smyczek (USA)



Frauen:

Angelique Kerber (Kiel) - Margarita Gasparjan (Russland)

Julia Görges (Bad Oldesloe) - Qualifikantin

Andrea Petkovic (Darmstadt) - Jelena Ostapenko (Lettland)

Laura Siegemund (Metzingen) - Naomi Osaka (Japan)

Carina Witthöft (Hamburg) - Caroline Dolehide (USA)

Tatjana Maria (Bad Saulgau) - Agnieszka Radwanska (Polen)