Andrea Petkovic hat bei den French Open (täglich im LIVETICKER) überraschend und wie im Vorjahr die dritte Runde erreicht, wo sie gegen Ashley Barty (Australien/Nr.8) ran muss.

Dabei besiegte die an Nummer 25 gesetzte Darmstädterin Hsieh Su-Wei (Taiwan) in einem packenden Match mit 4:6, 6:3, 8:6. Die 31-Jährige ist damit die einzige von sieben gestarteten deutschen Tennisspielerinnen, die in Roland Garros noch im Turnier ist.

Nach dem knapp verlorenen ersten Satz zog Petkovic im zweiten schnell auf 4:0 davon. Die 33 Jahre alte Hsieh konnte ihr hohes Niveau in dieser Phase nicht halten.

Im dritten Durchgang kämpfte sich Petkovic, derzeit die Nummer 69 der Weltrangliste, nach einem 1:3 zurück. Nach 2:24 Stunden nutzte sie ihren zweiten Matchball - mit einem Stopp.

Siegemund raus, Williams weiter

Laura Siegemund (Metzingen) hatte zuvor den Einzug in die dritte Runde dagegen verpasst. Die 31-Jährige unterlag der an Nummer 15 gesetzten Schweizerin Belinda Bencic nach einem zähem Kampf über zwei Tage mit 6:4, 4:6, 4:6.

Das Match hatte am Mittwochabend beim Stand von 4:4 im dritten Satz wegen Dunkelheit abgebrochen werden müssen.

Besser machte es US-Superstar Serena Williams, die der Japanerin Kurumi Nara beim 6:3, 6:2 keine Chance ließ.

