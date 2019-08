Mona Barthel hat ihre Teilnahme an den am Montag beginnenden US Open in New York (bis 8. September) aufgrund einer Verletzung am rechten Fuß abgesagt.

Das teilten die Organisatoren am Sonntag mit. Für die 29-Jährige rückt die Belgierin Kirsten Flipkens als "Lucky Loser" nach.

Damit schlagen noch fünf deutsche Frauen im Hauptfeld des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres auf.

Bei den Männern sind aus deutscher Sicht sechs Teilnehmer am Start.

Am Montag trifft zum Auftakt unter anderen Angelique Kerber (Kiel/Nr. 14), US-Open-Siegerin von 2016, auf die Französin Kristina Mladenovic.