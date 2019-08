Stefanos Tsitsipas hat überraschend sein Erstrundenmatch bei den US Open verloren - und obendrein auch die eigenen Nerven.

Der Grieche unterlag am Dienstag gegen Andrey Rublev aus Russland mit 4:6, 7:6, 6:7 und 5:7 und machte seinem Ärger über das ihm drohende Aus bereits während des Spiels lautstark Luft.

Als ihn Stuhlschiedsrichter Damien Dumusois während des vierten Satzes zunächst wegen Coachings und anschließend aufgrund von Zeitüberschreitung verwarnte, holte der 21-Jährige eine Tüte mit Shirt und Bandanas hervor und versuchte zu argumentieren, dass er wechseln müsse.

Tsitsipas beleidigt Schiedsrichter als "Spinner"

Als ihm Dumusois daraufhin erklärte, dass er dafür nun "zu spät" sei, platze Tsitsipas der Kragen. "Ich weiß nicht, was du gegen mich hast. Wahrscheinlich, weil du Franzose bist. Ihr seid alles Spinner", schrie er den Referee an.

Doch selbst als ihm dieser eine Strafe androhte, konnte sich der Weltranglistenachte nicht zügeln. "Gib mir eine Verwarnung, es ist mir egal", motzte er weiter. Dumusois ließ seiner Drohung daraufhin Taten folgen und bestrafte den Wüterich mit einem Punktabzug.

Die Niederlage gegen Rublev ist damit der nächste Rückschlag für den gebürtigen Athener in dieser Saison. Nachdem er zu Jahresbeginn bei den Australien Open noch bis ins Halbfinale gestürmt war, erreichte er bei den French Open schon nur noch das Achtelfinale. In Wimbledon scheiterte er dann, wie nun in Flushing Meadows, bereits in der ersten Runde.