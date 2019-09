vergrößernverkleinern Ashleigh Barty ist bei den US Open bereits ausgeschieden © Getty Images

French-Open-Siegerin Ashleigh Barty scheitert bei den US Open in New York bereits im Achtelfinale. Auch Karolina Pliskova muss sich geschlagen geben.