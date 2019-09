Als krönender Abschluss des Grand-Slam-Jahres 2019 stehen traditionell wieder die US Open auf dem Programm. (US-Open-Spielplan mit allen LIVETICKERN)

Es ist bereits die 139. Ausgabe der ehrwürdigen Veranstaltung. Zum 42. Mal öffnet das USTA Billie Jean King National Tennis Center seine Pforten für die US Open.

Die Siegerlisten werden vornehmlich von US-amerikanischen Spielern und Spielerinnen dominiert. An der Spitze stehen Jimmy Connors, Pete Sampras sowie Roger Federer als Schweizer mit je fünf Siegen.

Williams will Uraltrekord von Court einstellen

Mit insgesamt 24 Major-Titeln ist die Australierin Margaret Court noch immer die erfolgreichste Frau aller Zeiten auf der WTA-Tour. Doch dieser alleinige Rekord ist nun erneut ernsthaft in Gefahr. Im Damen-Finale hat Serena Williams nach der Geburt ihrer Tochter Alexis Olympia im September 2017 bereits zum vierten Mal die Chance, den Uralt-Rekord einzustellen.

Für ihre Gegnerin Bianca Andreescu ist es hingegen das erste Grand-Slam-Endspiel ihrer Karriere - und das bei ihrer erst vierten Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier. "Das fühlt sich nicht real an. Es ist ein Traum, der wahr wird, gegen Serena im Finale der US Open zu spielen. Es ist verrückt", sagte die erst 19-Jährige nach ihrem Final-Einzug.

Im Mixed-Doppel-Endspiel treffen zudem Chan-Hao Ching und Michael Venus auf Bethanie Mattek-Sands und Jamie Murray. Für den älteren Bruder von Andy Murray wäre es bereits der dritte Erfolg in Flushing Meadows in Serie und zum zweiten Mal an der Seite von Mattek-Sands.

SPORT1 präsentiert den Spielplan des 13. Tages in New York:

Arthur Ashe Stadium (ab 18 Uhr MESZ)

Chan-Hao Ching (TWN)/Michael Venus (AUS) - Bethanie Mattek-Sands (USA)/Jamie Murray (GBR)

Bianca Andreescu (CAN/15) - Serena Williams (USA/8) (nicht vor 22 Uhr)

So können Sie die US Open LIVE verfolgen:

TV: Eurosport

Livestream: Eurosport Player, DAZN

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App