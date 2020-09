Bei den US Open steigt bereits der vierte Turniertag.

In New York stehen am Donnerstag zwar keine Deutschen auf dem Platz, an spannenden Partien mangelt es dennoch nicht. So muss sich Superstar Serena Williams gegen Margarita Gasparyan beweisen. Williams hatte bereits am Mittwoch Geschichte geschrieben. Die 38-jährige US-Amerikanerin besiegte ihre Landsfrau Kristie Ahn in zwei Sätzen und feierte damit den 102. Sieg bei den US Open.

Damit überholte Williams in der Statistik Chris Everet, die mit 101. Siegen bisherigen Rekordhalterin war. (Spielplan und Ergebnisse der US Open)

US Open 2020: Thiem und Murray gefordert

Wenig später kommt es dann zu einem rein weißrussischen Duell. Aryna Sabalenka fordert Victoria Azarenka heraus.

Bei den Herren wird es ebenfalls spannend. Der Österreicher Dominic Thiem bekommt es mit dem Inder Sumit Nagal zu tun. Auch Andy Murray ist wieder am Start. Der Brite trifft auf Felix Auger-Aliassime.

Später am Abend betritt auch der Finalist aus dem vergangenen Jahr, Daniil Medvedev, den Platz. Sei Gegner lautet Christopher Oconnell.

Die Spiele der 2. Runde der Top-Stars am Mittwoch im Überblick:

Arthur Ashe Stadium (Spielbeginn: 17 Uhr MESZ):

1. Match: Nagal Sumit (Indien) - Dominic Thiem (Österreich, Nr. 2)

2. Match: Margarita Gasparyan (Russland) - Serena Williams (USA, Nr. 3)

Louis Armstrong Stadium (Spielbeginn: 17 Uhr MESZ):

1. Match. Christopher O'Connell (Australien) - Daniil Medvedev (Russland, Nr. 3)

2. Match: Victoria Azarenka (Weißrussland) - Aryna Sabalenka (Weißrusssland, Nr. 5)

So können Sie die US Open LIVE verfolgen:

TV: Eurosport

Stream: Eurosport Player

Ticker: SPORT1.de