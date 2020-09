Bei den US Open steigt bereits der fünfte Turniertag.

In New York greifen am Freitag gleich mehrere Deutsche in der 3. Runde auf dem Platz ein. So fordert Jan-Lennard Struff den Weltranglistenersten Novak Djokovic heraus (ab 1 Uhr im LIVETICKER).

Es ist eine fast unlösbare Aufgabe. Bisher hat der 30-Jährige in vier Versuchen noch nie gegen den Superstar gewonnen und erst einen Satz für sich entschieden. Allerdings zeigt sich Struff bisher in Flushing Meadows in starker Form und ist noch ohne Satzverlust.

Auch für Alexander Zverev wartet die nächste Hürde. Er trifft auf den französischen Linkshänder Adrian Mannarino (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER). Der Deutsche ist als Nummer fünf des Turniers erneut der Favorit und will an die beiden abschließenden starken Sätze von der vergangenen Partie gegen Brandon Nakashima anknüpfen.

Eine klare Rollenverteilung gibt es auch beim Match von Angelique Kerber. Die ehemalige Nummer eins der Welt trifft auf die unerfahrene Amerikanerin Ann Li (ab 18.15 Uhr im LIVETICKER).

US Open 2020: Kvitova und Osaka im Einsatz

Mit Naomi Osaka und Petra Kvitova stehen zwei weitere ehemalige Weltranglistenerste auf dem Court.

Osaka spielt gegen Marta Kostyuk, Kvitova muss Jessica Pegula aus dem Weg räumen (Spielplan und Ergebnisse der US Open).

Die Spiele der 3. Runde der Top-Stars am Freitag im Überblick:

Arthur Ashe Stadium (Spielbeginn: 17 Uhr MESZ):

1. Match: Naomi Osaka - Marta Kostyuk

Arthur Ashe Stadium (Spielbeginn: 1 Uhr MESZ):

1. Match: Novak Djokovic - Jan-Lennard Struff

Louis Armstrong Stadium (Spielbeginn: 17 Uhr MESZ):

2. Match: Angelique Kerber - Ann Li (USA)

3. Match: Adrian Mannarino (Frankreich) - Alexander Zverev

4. Match: Stefanos Tsitsipas (Griechenland) - Borna Coric (Kroatien)

