US Open: Siegemund plant Coup

Laura Siegemund fiebert ihrem ersten Grand-Slam-Finale entgegen

Laura Siegemund steht erstmals in ihrer Karriere in einem Grand-Slam-Finale. Glückwünsche will die Deutsche noch nicht entgegennehmen - und bereitet sich gut vor.