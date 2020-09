Nach seiner Niederlage im dramatischen US-Open-Finale gegen Dominic Thiem und dem geplatzten Traum vom ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere bekommt Alexander Zverev viel Trost und Zuspruch.

In den sozialen Netzwerken melden sich zahlreiche Sportgrößen Promis und zu Wort.

SPORT1 zeigt eine Auswahl von Reaktionen und Meinungen.

Boris Becker (letztmaliger deutscher US-Open-Sieger und TV-Experte): "Ich habe schon Tausende Matches gesehen. Aber sowas noch nie. Beide haben es verdient zu gewinnen, keiner hatte es verdient, das Spiel zu verlieren. Im Tennis gibt es kein Unentschieden. Dominic Thiem hat sich aus einer scheinbar unmöglichen Situation befreit. Ich nenne ihn Houdini, Houdini des Tennissports. Solche Geschichten schreibt nur der Sport, nur der Tennissport. Zwei Gladiatoren haben heute alles gegeben, und mehr. Bei Sascha musste ich auch ein Tränchen verdrücken. Das ist die Höchststrafe, das Finale auf diese Art und Weise zu verlieren und seine Liebsten nicht um sich haben zu können. Aber Deutschland ist stolz auf dich. Sascha wird wiederkommen, ihm gehört die Zukunft."

Dirk Nowitzki (Deutschlands ehemaliger NBA-Superstar): "Kopf hoch, mein Junge! Starkes Turnier! You will be back!!!"

Kiefer: Match für die Ewigkeit

Ex-Tennisprofi Nicolas Kiefer: "Was für ein Finale. Ein Match für die Ewigkeit. Gratulation an Dominic Thiem! Respekt Alexander Zverev! Zwei absolute Kämpfer."

John McEnroe (früherer US-Tennis-Star): "Ich kann mir nicht denken, dass Zverev in seiner Karriere eine härtere Niederlage hinnehmen muss, als die, die er gerade erlitten hat."

Mischa Zverev (Bruder): "Seit dem Tag deiner Geburt wusste ich, dass du etwas Besonderes bist - und ich habe immer zu dir aufgeschaut, unabhängig unseres Alters. Du warst immer derjenige, der mich an unsere Träume glauben ließ, und auch wenn es heute Nacht nicht sein sollte, weiß ich, dass unsere Träume wahr werden. Ich bin stolz, dein Bruder zu sein. Ich liebe dich, Sash."

Nicolas Massu (Thiem-Trainer): "Wir müssen diesen Moment jetzt genießen. Das Match heute war wirklich tough, wie ein Drama, wie ein Film bis zum Ende."

Rod Laver (Tennis-Legende): Und das Beste daran ist, dass man das Gefühl hat, dass er noch mindestens zwei weitere Levels hat, die sein Spiel erreichen kann. Thiem hat die US Open gewonnen, aber Zverev hat sie nicht verloren."

TSG Hoffenheim: "Auch wenn es am Ende nicht gereicht hat: Glückwunsch zu einem ganz starken Turnier, Alexander Zverev."

Barbara Rittner (Deutschlands Frauentennis-Chefin): "Freundschaft, Champions, Kämpfer."

