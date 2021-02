Etwas später als sonst, aber immerhin wieder mit Zuschauern: Mit den Australian Open (8. bis 21. Januar täglich im LIVETICKER) startet in der Nacht zu Montag das erste Tennis-Highlight des Jahres.

Da es in Melbourne – wie im Rest des Landes – fast keine Corona-Infektionen gibt, entschieden sich die Veranstalter dazu, täglich bis zu 30.000 Fans in die Tennis-Anlage zu lassen. Zahlen, die in Europa (noch) unvorstellbar sind. (Die ATP-Weltrangliste)

SPORT1 blickt auf die wichtigsten Fakten des ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres. (Die ATP-Weltrangliste)

Spielplan

Montag, 08. Februar

Rod Laver Arena - ab 1 Uhr MEZ:

Anastasia Pavlyuchenkova – Naomi Osaka

Laura Siegemund - Serena Williams

Dominic Thiem – Mikhal Kukushkin

ab 9 Uhr:

Lizette Cabrera – Simona Halpep

Novak Djokovic – Jeremy Chardy (im LIVETICKER)

Margaret Court Arena

Kirsten Flipkens – Venus Williams

Angelique Kerber - Bernarda Pera

nicht vor 4.30 Uhr:

Alexander Zverev - Marcos Giron

Ab 9 Uhr:

Greet Minnen – Petra Kvitova

Denis Shapovalov – Jannik Sinner (im LIVETICKER)

Spiele der übrigen Deutschen

Andrea Petkovic - Ons Jabeur (3. Match)

Dominik Koepfer - Hugo Dellien (3. Match)

Cedrik-Marcel Stebe - Felix Auger-Aliassime (4. Match, im LIVETICKER)

Favoriten

Die Corona-Situation mit der langen Pause vor den Turnieren in Australien macht eine seriöse Einschätzung schwierig. Die größten Chancen bei den Frauen dürften aber Lokalmatadorin Ashleigh Barty, Naomi Osaka und Garbine Muguruza haben. Zu den Mitfavoritinnen zählen aber auch Titelverteidigerin Sofia Kenin und Evergreen Serena Williams.

Bei den Männern ist die Lage etwas deutlicher. Novak Djokovic ist auch in diesem Jahr der Spieler, den es zu schlagen gilt. Dahinter aber lauern Dominic Thiem und Daniil Medvedev. Aber auch Alexander Zverev sollte man nicht unterschätzen. Wie weit Rafael Nadal kommt, dürfte viel damit zu tun haben, wie sehr ihn seine Rückenschmerzen beeinträchtigen.

Chancen der Deutschen

Bei den Frauen ruhen die größten Hoffnungen einmal mehr auf Angelique Kerber. Die Kielerin, die in Melbourne vor fünf Jahren gewonnen hatte, ist beim Vorbereitungsturnier bis ins Viertelfinale gekommen. Dort aber scheiterte sie klar an der Griechin Maria Sakkari.

Für Andrea Petkovic und Mona Barthel wäre der Einzug in die dritte Runde bereits ein Erfolg. Am schwersten hat es Laura Siegemund erwischt, die gleich zum Auftakt auf Mitfavoritin Serena Williams trifft.

Der Hoffnungsträger bei den Männern heißt Alexander Zverev. Der Weltranglistensiebte startete erfolgreich in dieses Tennis-Jahr und erreichte mit dem deutschen Team das Halbfinale beim ATP Cup. Bei den Australian Open aber könnte er es bereits im Viertelfinale mit Top-Favorit Djokovic zu tun bekommen.

Auch Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer haben keine leichte Auslosung erwischt. Noch schwerer dürfte es für Yannick Hanfmann und Cedric-Marcel Stebe werden. Beide treffen gleich in Runde eins auf Andrey Rublev bzw. auf Felix Auger-Aliassime.

Preisgeld

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben auch auf die Gestaltung des Preisgeldes erheblichen Einfluss.

Gab es im vergangenen Jahr noch je 4,1 Millionen australische Dollar (2,6 Mio. Euro) für den Sieger bei Frauen und Männern, sind es in diesem Jahr nur je 2,75 Millionen (1,75 Mio. Euro).

Immerhin: Die Teilnahme an der ersten Hauptrunde garantiert jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmerin 100.000 australische Dollar (knapp 65.000 Euro) und damit elf Prozent mehr als noch im letzten Jahr.

Wo können Sie die Australian Open verfolgen?

TV: Eurosport

Stream: eurosport.de, DAZN

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App