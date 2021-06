Beflügelt vom ersten Turniersieg seit dem Wimbledon-Triumph vor drei Jahren will Angelique Kerber im Herbst ihrer Karriere nochmal angreifen (WTA: Aktuelle Tennis-Weltrangliste der Damen).

"Der Wunsch ist immer noch da, ein großes Turnier zu gewinnen", sagte die beste deutsche Tennisspielerin, die am Samstag die Wimbledon-Generalprobe in Bad Homburg gewonnen hatte, dem Nachrichtenportal t-online: "Auch Olympia in Tokio steht vor der Tür. Ein großes Finale in einem vollen Stadion wäre ein Traum."

Kerber: Davon hängt Karriereende nicht ab

Gleichzeitig betonte die 33-Jährige, sie werde ihr "Karriereende aber nicht davon abhängig machen, ob ich noch etwas gewinne". Die Liebe zum Tennis sowie "das Herz und die Leidenschaft" seien immer noch da, versicherte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin. Allerdings wäre es "gelogen, wenn ich sagen würde, ich mache mir über das Karriereende keine Gedanken". Bei dieser Entscheidung werde sie "meinem Gefühl und meinem Herzen folgen".

Mit dem Rückenwind aus Bad Homburg, wo sie in einer Doppelrolle auch als Turnierbotschafterin fungierte, ist aber zunächst der volle Fokus auf das Grand-Slam-Highlight in Wimbledon gerichtet. Kerber startet am Dienstag gegen Nina Stojanovic aus Serbien ins Turnier. Auf dem "heiligen Rasen" hatte Kerber vor drei Jahren mit ihrem Finalsieg über US-Superstar Serena Williams den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert (Alles Wichtige zum Tennis).

"Ich versuche, mit Vorfreude und Spaß und den positiven Gedanken aus 2018 ins Turnier zu starten", sagte Kerber und fügte lachend hinzu: "Ich weiß auf jeden Fall, wie man das Turnier gewinnt."