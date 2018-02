Anzeige

Tennis: WTA-Turnier in Doha mit Carina Witthöft und Julia Görges Witthöft fegt Fed-Cup-Heldin weg / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Carina Witthoeft hatte im deutschen Duell mit Tatjana Maria keine Probleme © Getty Images

Im deutschen Duell lässt Carina Witthöft Fed-Cup-Heldin Tatjana Maria nicht den Hauch einer Chance. Julia Görges will Witthöft in die zweite Runde in Doha folgen.