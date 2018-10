Die Ukrainerin Jelena Switolina und Sloane Stephens aus den USA bestreiten am Sonntag das Endspiel bei den WTA Finals in Singapur.

Switolina gewann im Halbfinale in drei engen Sätzen gegen die Niederländerin Kiki Bertens, Stephens setzte sich ebenfalls in drei Sätzen gegen die Tschechin Karolina Pliskova durch.

Für beide Spielerinnen ist es die erste Endspielteilnahme beim finalen Saisonhöhepunkt.

Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber, 2016 Finalistin in Singapur, war bereits in der Gruppenphase gescheitert.

Das Turnier in Singapur ist nach den vier Grand Slams das wichtigste Turnier des Jahres, an dem nur die in dieser Saison acht besten Tennisspielerinnen der Welt teilnehmen dürfen.

Die WTA Finals finden in diesem Jahr zum letzten Mal in Singapur statt, ehe sie ab 2019 für zehn Jahre im chinesischen Shenzhen ausgetragen werden.

Das Finale in Singapur überträgt SPORT1+ am Sonntag, 28. Oktober, LIVE ab 12.30 Uhr.

Der Spielplan:

Sonntag, 28. Oktober (Finale):

Ab 12.30 Uhr: Jelena Switolina (Ukraine) - Sloane Stephens (USA)

Samstag, 27. Oktober (Halbfinale):

Jelena Switolina (Ukraine) - Kiki Bertens (Niederlande) 7:5, 6:7 (5:7), 6:4

Sloane Stephens (USA) - Karolina Pliskova (Tschechien/Nr. 7) 0:6, 6:4, 6:1

