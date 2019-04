Lokalmatadorin Laura Siegemund ist bei ihrem Heim-Turnier in Stuttgart im Achtelfinale ausgeschieden. Die Siegerin von 2017 unterlag in der Runde der letzten 16 der an Nummer sieben gesetzte Lettin Anastasija Sevastova 4:6, 3:6. Zum Auftakt am Dienstag hatte Siegemund noch in zwei Sätzen gegen Lessia Zurenko (Ukraine) gewonnen.

Gegen Sevastova agierte Siegemund von Beginn an sehr variabel und mit vielen Stoppbällen, leistete sich dabei allerdings auch zu viele Fehler. Nachdem sie beim Stand von 4:4 das zweite Break kassiert hatte, verlor sie nach 1:06 Stunden den umkämpften ersten Satz. Im zweiten Durchgang geriet Siegemund früh ins Hintertreffen und musste sich nach weiteren 51 Minuten geschlagen geben.

DAZN gratis testen und Tennis-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Kerber trifft auf Petkovic

Damit sind beim hochkarätig besetzten Sandplatz-Turnier in der Schwabenmetropole aus deutscher Sicht nur noch Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber (Kiel/Nr. 5) und Andrea Petkovic (Darmstadt) im Rennen, die am Donnerstagabend im Achtelfinale aufeinandertreffen. Qualifikantin Anna-Lena Friedsam war in Runde eins ausgeschieden, Julia Görges musste ihr Auftaktmatch verletzt aufgeben.