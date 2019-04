Andrea Petkovic hat sich beim WTA-Turnier in Stuttgart durch einen souveränen Auftaktsieg ein deutsches Duell mit Wimbledonsiegerin Angelique Kerber erspielt.

Petkovic bezwang bei dem Sandplatz-Event in der Schwabenmetropole die spanische Qualifikantin Sara Sorribes Tormo nach 1:53 Stunden 6:3, 6:4 und trifft damit am Donnerstag im Achtelfinale auf ihre Fed-Cup-Kollegin.

Möglich wurde die Begegnung, weil die an Position fünf gesetzte Kerber am Dienstag nachträglich ein Freilos für die erste Runde erhalten hatte. Die 31-Jährige profitierte von der kurzfristigen Absage der Weltranglistenzweiten Simona Halep (Rumänien). Statt am Mittwoch gegen die Kroatin Donna Vekic spielen zu müssen, zog sie kampflos in die Runde der letzten 16 ein.

Die Partie am Donnerstag wird das insgesamt zwölfte Aufeinandertreffen von Petkovic und Kerber auf der WTA-Tour. Kerber hat dabei mit acht Siegen klar die bessere Bilanz, auch das bislang einzige Duell auf Sand 2015 in Charleston/USA hat sie gewonnen. Zum bislang letzten Mal hatten sich beide 2017 in Indian Wells/USA gegenübergestanden, Kerber siegte 6:2, 6:1.

Neben Kerber und Petkovic sind bei dem hochkarätig besetzten Turnier noch drei weitere deutsche Tennisspielerinnen am Start. Julia Görges trifft am Mittwoch in ihrer Erstrundenpartie auf Anastasia Pawljutschenkowa (Russland), die frühere Siegerin Laura Siegemund und Anna-Lena Friedsam bestreiten am Dienstagabend ihre Auftaktmatches.