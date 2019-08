Auf dem Weg zu den US Open, die Ende des Monats starten, ist die Weltelite im Frauen-Tennis zur Generalprobe wieder in Cincinnati zu Gast.

Bei den Western & Southern Open wird wie in New York auf Hardcourt um die Trophäe gekämpft. SPORT1+ ist live dabei, los geht es am Montag um 17 Uhr (Tennis - WTA: Western & Southern Open LIVE im TV bei SPORT1+). Die Halbfinals und das Endspiel sind relive zu sehen.

Kerber will Erstunden-Aus wettmachen

In Cincinnati geht auch die ehemalige Nummer 1 der Welt Angelique Kerber an den Start.

Für die Kielerin geht es darum, rechtzeitig vor den US Open wieder in Tritt zu kommen. In Toronto musste sie gerade eine ebenso schmerzliche wie kuriose Pleite in der ersten Runde verkraften, als sie mit 6:0, 2:6, 4:6 gegen die ungesetzte Russin Darja Kassatkina unterlag.

Bisher konnte Kerber die Western & Southern Open noch nicht gewinnen, allerdings stand sie 2012 und 2016 im Finale.

Das Feld beim traditionsreichen Turnier ist gespickt mit Topspielerinnen, darunter Naomi Osaka (Japan), Karolina Pliskova (Tschechien), Simona Halep (Rumänien) und natürlich mit den beiden Amerikanerinnen Sloane Stephens und Serena Williams.

Insgesamt geht es um ein Preisgeld von 2,8 Millionen Dollar, im Vorjahr triumphierte die Niederländerin Kiki Bertens, die auch diesmal am Start ist.

Die erste Runde bei den Western & Southern Open im Überblick:

Maria Sharapova – Alison Riske

Anette Kontaveit – Angelique Kerber

Aryna Sabalenka – Petra Martic

Viktoria Kuzmova – Saisai Zheng

Maria Sakkari – Camila Girogi

Lesia Tsurenko – Bianca Vanessa Andreescu

Anastasija Sevastova – Svetlana Kuznetsova

Dayana Yastremska – Caroline Wozniacki

Jelena Ostapenko – Yulia Putintseva

Katerina Siniakova – Donna Vekic

Victoria Azarenka – Belinad Bencic

Medison Keys – Garbine Muguruza

Amanda Anisimova – Daria Kasatkina

Ekaterina Alexandrova – Carla Suarez-Navarro

Elise Mertens – Caty Mcnally

Sofia Kenin – Julia Görges

Qiang Wang – Su-Wie Hsieh