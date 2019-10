Laura Siegemund hat beim WTA-Turnier in Luxemburg als erste deutsche Tennisspielerin das Viertelfinale erreicht. Die 31-Jährige bezwang nach ihrem Auftakterfolg gegen die 17 Jahre alte Ukrainerin Marta Kostjuk auch die an Nummer fünf gesetzte Slowakin Viktoria Kuzmova 6:2, 6:3. In der Runde der letzten Acht trifft sie nun auf Jelena Rybakina (Kasachstan/Nr. 3).

Görges trifft auf Doi

Neben Siegemund sind beim mit 250.000 Dollar dotierten Hartplatzturnier aus deutscher Sicht noch Julia Görges (Nr. 2), Andrea Petkovic und Antonia Lottner am Start. Görges bestreitet am Mittwochabend ihr Auftaktmatch gegen die Japanerin Misaki Doi, Petkovic und Lottner stehen sich am Donnerstag im Achtelfinale gegenüber.

Die deutsche Nummer eins Angelique Kerber hatte ihre ursprünglich geplante Teilnahme aufgrund einer Verletzung am Bein abgesagt. Die ehemalige Wimbledonsiegerin hat ihre Saison daraufhin vorzeitig beendet.