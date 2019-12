vergrößernverkleinern Angelique Kerber verzichtet auf das Finale in Honolulu © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Angelique Kerber muss das Finale in Honolulu - wohl verletzungsbedingt - absagen. In Brisbane, Adelaide und bei den Australian Open geht sie aber an den Start.