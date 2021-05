Karolina Pliskova hat zum dritten Mal in Folge das Endspiel des WTA-Turniers in Rom erreicht. Die Tschechin setzte sich am Samstag im ersten Halbfinale gegen die ungesetzte Kroatin Petra Martic mit 6:1, 3:6, 6:2 durch.

Pliskova hatte in der "ewigen Stadt" 2019 triumphiert und im Vorjahr im Finale gegen Simona Halep vorzeitig aufgeben müssen.

Pliskovas Gegnerin im Endspiel am Sonntag ist die French-Open-Gewinnerin Iga Swiatek. Die Polin bezwang im Teenager-Duell Cori Gauff (USA) mit 7:6 (7:3), 6:3, nachdem sie zuvor die zweimalige Turniersiegerin Jelena Switolina (Ukraine) mit 6:2, 7:5 ausgeschaltet hatte.

Gauff hatte am Freitag von der verletzungsbedingten Absage (rechter Arm) der topgesetzten Australierin Ashleigh Barty profitiert.