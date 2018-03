Anzeige

Tischtennis: Timo Boll in Doha überraschend früh ausgeschieden Boll scheitert in Doha früh / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Timo Boll ist seit ein paar Wochen wieder die Nummer eins der Welt © Getty Images

Für den Weltranglistenersten Timo Boll ist beim World-Tour-Event in Doha bereits in der zweiten Runde Schluss. Ein Brasilianer ist an diesem Tag stärker.