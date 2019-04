Europameister Timo Boll ist bei der Tischtennis-WM in Budapest im Einzel-Achtelfinale unerwartet früh der letzte deutsche Trumpf. Der Weltranglistenfünfte erreichte durch einen souveränen 4:0-Drittrundenerfolg gegen den Japaner Masataka Morizono als einziger Spieler des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) die Runde der besten 16 und trifft am Donnerstag auf den südkoreanischen Weltranglistenzehnten Jang Woojin.

"Ich habe die Baustellen der vergangenen Wochen etwas behoben, und es fühlt sich besser an. Meine Rückhand ist sehr gut gekommen, und ich habe mich gut bewegt. Das ist wichtig, weil meine Beine nicht mehr so schnell wie früher sind", sagte Boll.

Die beiden weiteren deutschen Top-20-Spieler Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska hingegen scheiterten am Sprung ins Achtelfinale.

Ovtcharov noch nicht wieder in Bestform

Der Weltranglistenzwölfte Ovtcharov musste sich unerwartet dem 46 Plätze tiefer geführten Kroaten Tomislav Pucar mit 3:4 geschlagen geben und sorgte damit in Ungarn für die bislang größte Enttäuschung im DTTB-Lager.

"Ich war im sechsten Satz am Drücker. Aber mir fehlt einfach noch die Konstanz", sagte der im Vorjahr lange verletzte Weltranglistenzwölfte Ovtcharov. Es war sein siebter vergeblicher Anlauf auf eine Teilnahme an einem WM-Viertelfinale. Der 30-Jährige offenbarte zugleich auch Ratlosigkeit: "Für das Problem, was dabei genau fehlt, habe ich noch keine Lösung.

Franziska unterlag dem zwölf Positionen höher notierten Weltranglistensechsten Lee Sangsu (Südkorea) deutlich mit 1:4. Der Deutsche, der zum zweiten Mal nacheinander das Achtelfinale einer WM verpasste, haderte mit den knapp verlorenen Sätzen nach seiner 1:0-Führung: "Ich habe mich danach zu sehr verrückt gemacht und geärgert, und dann ist das Spiel einfach so ein wenig weggelaufen."

Boll steht zum siebten Mal bei einer WM-Teilnahme nacheinander im Achtelfinale. Trotz der beeindruckenden Serie des 38 Jahre alten WM-Dritten von 2011 verpassten die DTTB-Herren allerdings durch das Aus von Franziska und Ovtcharov, der auch nach seinem siebten WM-Einzelstart weiter auf sein erstes Viertelfinale warten muss, eine Wiederholung ihres Ergebnisses von der vergangenen WM 2017 in Düsseldorf mit drei Achtelfinalisten.

Boll auch im Doppel noch dabei

Die deutschen Damen waren am Vortag erstmals seit 1991 schon komplett vor der dritten Runde ausgeschieden.

Im Doppel streben Boll und Franziska am frühen Abend wie auch das Damen-Duo Sabine Winter/Chantal Mantz den Einzug in die Runde der besten Acht an. Danach spielt Franziska mit Europe-Top-16-Siegerin Petrissa Solja im Viertelfinale des olympischen Mixed um eine Medaille.