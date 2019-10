Für Team-Europameister Dimitrij Ovtcharov sind die German Open in Bremen überraschend schon nach der ersten Runde beendet.

Der 31-Jährige, an Nummer 10 gesetzt, unterlag am Donnerstagabend zum Auftakt dem jungen Chinesen Yu Ziyang (21) nach hartem Kampf mit 3:4 Sätzen. Damit ist einer der größten deutschen Hoffnungsträger beim World-Tour-Turnier in der ÖVB Arena bereits gescheitert.

Am späteren Abend kämpfen noch Rekordeuropameister Timo Boll und der Vorjahres-Halbfinalist Patrick Franziska um den Einzug ins Achtelfinale des stark besetzten Turniers. Von den Top 50 der Welt sind in Bremen 45 Herren vertreten, Weltmeister und Vorjahressieger Ma Long fehlt allerdings. Die German Open finden zum achten Mal in der Hansestadt statt.