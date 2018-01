Die Deadline auf dem Transfermarkt rückt immer näher: Nur noch bis Mittwoch, 31. Januar um 18 Uhr können die Teams aus den deutschen Ligen Neuverpflichtungen tätigen. (Alle Infos zum Deadline Day am Mittwoch in Bundesliga Aktuell um 18.30 Uhr und 23.30 LIVE im TV auf SPORT1)

Bis zu diesem Zeitpunkt müssen sämtliche Registrierungen von Spielern, Anträge auf Erteilung der Spielberechtigung sowie Transfers online über das Transfer-Online-Registrierungssystem (TOR) eingereicht worden sein.

Die Frage ist, wer dieses Mal auf den letzten Drücker den Verein wechselt. Zahlreiche Transfers sind derzeit noch in der Schwebe.

In den europäischen Top-Ligen wird das Transferfenster dieses Mal einheitlich am 31. Januar geschlossen. Je nach Verband und Liga unterscheiden sich die genauen Öffnungszeiten aber um einige Stunden.

Transferpause bis August

Abweichungen gibt es in anderen Ländern aber immer noch: In Portugal endet das Fenster beispielsweise erst am 2. Februar, in China kann sogar noch bis zum 23. Februar transferiert werden.

Nach dem Ende des Transferfensters haben die Klubs weiter die Möglichkeit, vereinslose Spieler zu verpflichten.

Ab dem 1. Juli 2018 beginnt dann die insgesamt zwei Monate dauernde Sommertransferperiode, in der die Vereine ihre Kader korrigieren und verbessern können.

SPORT1 zeigt die wichtigsten Deadlines der Transferfenster im Überblick:

Bundesliga (Deutschland): 31. Januar 2018, 18 Uhr

Premier League (England): 31. Januar 2018, 23.59 Uhr

La Liga (Spanien): 31. Januar 2018, 23.59 Uhr

Serie A (Italien): 31. Januar 2018, 23 Uhr

Ligue 1 (Frankreich): 31. Januar 2018, 23.59 Uhr

Süper Lig (Türkei): 31. Januar 2018, 21.59 Uhr

Super League (China): 23. Februar 2018