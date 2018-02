Legende Raul könnte sich Robert Lewandowski vom FC Bayern München gut bei Real Madrid vorstellen.

"Absolut, Robert Lewandowski ist ein sehr guter Angreifer", sagte der Spanier SPORT1 bei den Laureus Sports Awards 2018 in Monaco: "Ob für Real Madrid, weiß ich nicht. Wir haben Bale, Cristiano, Mayoral. Robert Lewandowski ist immer eine gute Option, aber nicht nur für Real. Er ist bei Bayern München in einem sehr guten Team. Ich weiß nicht, was in der Zukunft passieren wird, aber natürlich ist er ein sehr guter Angreifer."

Was darüber hinaus für einen Transfer zu den Königlichen sprechen könnte, ist der Fakt, dass der polnische Superstar vor kurzem seinen Berater gewechselt hat. Lewandowski hat einen der mächtigsten und routiniertesten Super-Berater engagiert.

Diesen Mann fürchten sogar die Bayern, denn Pinhas "Pini" Zahavi hat unter anderem Neymars Supertransfer zu Paris St.-Germain eingefädelt und viele weitere Mega-Transfers abgewickelt.

Der Bayern-Stürmer selbst hält sich zu einem möglichen Wechsel bedeckt.