Neuer Wirbel um Superstar Neymar von Paris Saint-Germain.

Wie das französische Portal Telefoot berichtet, will PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi in den nächsten Tagen nach Brasilien reisen, um dort mit dem derzeit verletzten Neymar über dessen Zukunft zu diskutieren.

Immer wieder wird der 26-Jährige mit einem Transfer zu Real Madrid in Verbindung gebracht.

Al-Khelaifi und PSG-Sportdirektor Antero Henrique wollen mit dem Besuch in Brasilien herausfinden, ob Neymar sich einen Verbleib bis 2022 - so lange läuft der Vertrag des Offensivspielers - in der französischen Hauptstadt vorstellen kann.

Ohne den verletzten Neymar gewann Paris dank eines spielfreudigen Julian Draxler mit 5:0 gegen den FC Metz.