Nach starkem Saison-Beginn hatte Neuzugang Sebastian Rudy seinen Stammplatz beim FC Bayern zum Ende der Hinrunde verloren.

Auch die wichtigen Spiele zuletzt gegen Sevilla und Leverkusen musste 28-Jährige defensive Mittelfeldspieler von der Bank aus mit ansehen, weshalb Gerüchte laut wurden, Ex-Klub Stuttgart sei für den Sommer eine Option für Rudy.

Auf SPORT1-Nachfrage dementierte der Nationalspieler Abwanderungsgedanken, zumindest in Richtung Schwaben, vehement: "Ich weiß nicht, wie die Leute auf so etwas kommen. Das ist gar kein Thema für mich", so Rudy am Rande des Pokal-Halbfinals.

Rudy hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2020.