Der Transfer von Routinier Stephan Lichtsteiner von Juventus Turin zu Borussia Dortmund hat sich bekanntlich zerschlagen. Deswegen ist der BVB weiterhin auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger - und ist offenbar wieder in der italienischen Serie A fündig geworden.

Statt des 34-jährigen Lichtsteiners hat es Neu-Trainer Lucien Favre aber ein Youngster angetan: Der 20 Jahre alte Pol Lirola von US Sassuolo steht ganz oben auf seiner Wunschliste. Das berichtet Mundo Deportivo.

Ein Pluspunkt: Der Spanier hat wegen der Herkunft seiner Mutter einen deutschen Pass und spricht fließend deutsch.

Der spanische U21-Nationalspieler stammt aus der Jugend von Espanyol Barcelona, wechselte aber noch in der U19 zu Juventus Turin. Erst im Winter verpflichtete Serie-A-Mittelfeldklub Sassuolo das Abwehr-Talent für eine Ablösesumme von sieben Millionen Euro.

Nach nur einem halben Jahr könnte Lirolas Weg jetzt in die Bundesliga führen. Der BVB hat allerdings harte Konkurrenz: Auch Atletico Madrid und AS Monaco sollen an dem Youngster dran sein.