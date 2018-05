Mit seinen beiden Patzern und den anschließenden Tränen war Liverpools Torwart Loris Karius die tragische Figur des Champions-League-Finals gegen Real Madrid. Trotz Vertrags bis 2021 stellt sich die Frage, wie es mit dem Deutschen bei den Reds weitergeht

Trainer Jürgen Klopp schenkte dem ehemaligen Mainzer sein Vertrauen, der es ihm auf dem Weg ins Finale von Kiew mit starken Leistungen dankte. Dennoch gibt es nicht erst seit Karius' Aussetzern Spekulationen, dass die Reds einen großen Namen fürs Tor holen wollen.

Ein Kandidat auf Liverpools Wunschliste soll laut Mirror der Slowene Jan Oblak sein: Der 25-Jährige hat bei Atletico Madrid seine Eignung für die ganz große Fußball-Bühne mehrfach unter Beweis gestellt - und hielt unter anderem im Europa-League-Finale gegen Marseille seinen Kasten sauber.

Allison und Donnarumma sind Kandidaten

Der Brasilianer Alisson schaffte bei AS Rom in dieser Saison seinen Durchbruch. Mit der Roma zog er ins Halbfinale der Königsklasse ein - wo er ausgerechnet an Liverpool scheiterte. Trotz sieben Gegentoren lag das aber kaum an dem 25 Jahre alten Torwart.

Wo bei einem Top-Klub ein Torwart gesucht wird, taucht fast automatisch sein Name auf: Gianluigi Donnarumma. Das 19 Jahre junge Supertalent vom AC Milan soll laut Repubblica nun auch auf Liverpools Zettel stehen - die Konkurrenz dürfte allerdings groß sein.

Dass Karius unter Klopp in Liverpool gar keine Zukunft mehr hat, scheint übrigens trotz der schwarzen Nacht von Kiew nahezu ausgeschlossen. Da Simon Mignolet die Reds wohl verlässt, bleibt Karius fast sicher - und hätte damit auch die Chance, um seinen Platz im Kasten zu kämpfen