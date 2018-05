Die Verkündung von Lucien Favre als neuer Trainer von Borussia Dortmund ist nur noch eine Frage von Tagen.

Womöglich könnte der Schweizer jedoch nicht der einzige Neuzugang von OGC Nizza sein. Wie L'Equipe und Le Figaro übereinstimmend berichten, könnte Alassane Plea Favre in die Bundesliga folgen.

Der Stürmer kommt in der abgelaufenen Saison auf 16 Tore und sechs Assists in 35 Spielen, in der UEFA Europa League kam er auf vier Tore in acht Partien. Nicht zuletzt dank dieser Quote musste Starstürmer Mario Balotelli des Öfteren auf der Bank Platz nehmen. Am letzten Spieltag traf der Stürmer doppelt gegen Lyon, Nizza verpasste dennoch den erneuten Einzug in den Europapokal.

Dem Bericht nach sind am 25-Jährigen auch Borussia Mönchengladbach und der FC Sevilla interessiert, Gladbach soll sogar bereits eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro geboten haben.

Nach dem Leihende von Michy Batshuayi benötigt der BVB für die kommende Saison auf jeden Fall einen neuen Stürmer.