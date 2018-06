In Deutschland ist Hirving Lozano erst seit seinem Siegtreffer beim 1:0 der Mexikaner gegen das DFB-Team bekannt. In den Niederlanden aber hat er sich schon in der vergangenen Saison einen Namen gemacht - mit 17 Toren in 29 Spielen in seiner Debüt-Spielzeit bei der PSV Eindhoven.

Nun ist offenbar auch der FC Barcelona auf den Linksaußen aufmerksam geworden. Bei ESPNäußerte sich sein Vater Jesus Lozano über einen möglichen Wechsel. "Es hat bereits lose Anfragen gegeben. Aber zurzeit ist nichts Konkretes darunter. Nach der WM wird sich entscheiden, ob er bei der PSV bleibt oder zu einem anderen Verein geht", sagte er.

Bislang galt der FC Everton aus der Premier League als wahrscheinlichstes Ziel von Lozano.

Wie die in Eindhoven erscheinende Tageszeitung ED berichtet, werden für den 22-Jährigen zwischen 40 und 50 Millionen Euro aufgerufen.