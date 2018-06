Die Kritik an der Ego-Show von Antoine Griezmann hat nun auch Gerard Pique auf den Plan gerufen.

Der Spieler des FC Barcelona verteidigte die Inszenierung des Franzosen in der 30-minütigen Extrasendung auf dem TV-Sender Movistar. Darin hatte Griezmann mit großem Brimborium verkündet, dass er nicht zu Barca wechselt, sondern bei Atletico Madrid bleibt.

Der Hintergrund: Piques Firma hatte die Show produziert. Außerdem arbeitet der spanische Nationalspieler als Experte für den Sender.

"Es hat mich überrascht, dass ich dafür kritisiert worden bin", sagte Pique. "Ja. Einer meiner Firmen war daran beteiligt. Aber das ist es auch schon."

Besonders im Umfeld des FC Barcelona hatte es Kritik an Piques Beteiligung an der Show gegeben. Schließlich spielt er ausgerechnet bei dem Klub, dem Griezmann in seiner Selbstinszenierung abgesagt hatte.