Ungewöhnlich früh endet in diesem Sommer in der Premier League die Transferfrist. Um den Trainern der Klubs mehr Planungssicherheit zu geben, sind Wechsel in die englische Eliteliga nur noch bis zum heutigen Donnerstag gestattet.

So hat der FC Chelsea schon am Mittwochabend noch schnell Torwart Kepa Arrizabalaga von Athletic Bilbao verpflichtet und Mateo Kovacic von Real Madrid für ein Jahr ausgeliehen. Namhafte Spieler, die heute noch verpflichtet werden könnten, sind Caglar Söyüncü, Harry Maguire und Yerry Mina.

Das Transferfenster schließt um 18 Uhr deutscher Zeit. SPORT1 zeigt, was sich bis dahin auf der Insel noch tut.

+++ 11.33 Uhr: Perez wechselt innerhalb Londons +++

Lucas Perez verlässt den FC Arsenal und wechselt zum Londoner Stadtrivalen West Ham United. Bei den "Hammers" unterschreibt der spanische Stürmer einen Dreijahresvertrag.

+++ 9.06 Uhr: ManCity holt Talent +++

Das Team von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola verpflichtet das australische Supertalent Daniel Arzani. Der 19 Jahre alte Stürmer kommt von Melbourne City FC, soll in der kommenden Saison aber noch bei einem anderen Klub Spielpraxis sammeln.

+++ 8.30 Uhr: Die Regeln der Premier League +++

Die Vereine der Premier League dürfen nach dem Deadline Day weder Spieler von anderen Klubs ausleihen noch Spieler verpflichten, deren Verträge in diesem Sommer ausgelaufen sind. In den letzten Stunden dürften also noch einige Transfers über die Bühne gehen.