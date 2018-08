Bayern-Flügelstürmer Kingsley Coman fehlt den Münchnern nach seinem Syndesmoseriss mehrere Monate.

Doch einen Ersatz für den Franzosen wird der Rekordmeister nicht mehr holen. "Wir machen nichts mehr, wir verpflichten doch keinen Spieler für drei Monate", sagte Bayern-Präsident Uli Hoeneß am Montag am Rande einer Ehrung für Bastian Schweinsteiger in München.

Damit stehen den Münchnern in den kommenden Wochen mit Franck Ribery, Arjen Robben und Serge Gnabry nur drei gelernte Flügelspieler zur Verfügung. James Rodriguez und Thomas Müller können diese Position auch spielen, haben ihre Stärken aber auf anderen Positionen.