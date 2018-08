Vizemeister Schalke 04 steht nach einem Bericht der französischen Sportzeitung L'Equipe vor der Verpflichtung des marokkanischen WM-Teilnehmers Hamza Mendyl.

Der 20-Jährige soll die Lücke auf der linken Abwehrseite schließen, die durch den langen Ausfall von Bastian Oczipka nach dessen Leistenoperation entstanden ist. Laut L'Equipe sei Mendyl bereits in Deutschland, der französische Erstligist OSC Lille fordere eine Ablösesumme von sieben Millionen Euro.

Angeblich soll der Verteidiger einen Fünfjahresvertrag erhalten. Mendyl gab im Februar 2017 in Lille sein Profidebüt und etablierte sich in der vergangenen Saison in der Ligue 1, musste wegen eines Kreuzbandrisses allerdings mehrere Monate pausieren. Bislang bestritt er 13 Länderspiele für Marokko, bei der WM in Russland gehörte er zum Kader, kam aber nicht zum Einsatz.

Schalke hat nach dem Verkauf des U21-Europameisters Thilo Kehrer für 37 Millionen Euro an Paris St. Germain finanziellen Spielraum für weitere Transfers. Sportvorstand Christian Heidel hatte eine Verpflichtung für die linke Abwehrseite angekündigt und von "konkreten Gesprächen" berichtet.

Oczipka fällt noch bis Oktober aus. Zudem sind die Königsblauen an Nationalspieler Sebastian Rudy vom Rekordmeister Bayern München interessiert. Trainer Domenico Tedesco soll sich angeblich bereits mit dem Mittelfeldspieler getroffen haben.