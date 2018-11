Eintracht Frankfurt: Torhüter Kevin Trapp kann sich Verbleib vorstellen Trapp deutet Verbleib bei SGE an - von Florian Mesner / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Kevin Trapp stammt aus der Jugend des 1. FC Kaiserslautern © Getty Images

Kevin Trapp ist bis zum Saisonende an Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Auf SPORT1-Nachfrage deutet er einen längerfristigen Verbleib am Main an.