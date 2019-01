Laut übereinstimmenden Medienberichten habe sich Borussia Dortmund mit den Boca Juniors auf einen Transfer von Leonardo Balerdi geeinigt. Eine Ablöse von 16 Millionen Euro sollen die Dortmunder an den argentinischen Hauptstadtklub überwiesen haben.

Der Vertrag des Abwehrtalents soll über fünf Jahre laufen. Eine offizielle Bestätigung beider Vereine steht allerdings noch aus. Balerdi selbst befindet sich derzeit in Dortmund und absolviert den Medizincheck.

Der Transfer gilt beim BVB als Investition in die Zukunft. Sollte Stammverteidiger Manuel Akanji an der Hüfte operiert werden, könnte der 19-Jährige schneller als geplant in die erste Elf rutschen.

Doch laut einem Bericht der Bild müsse Balerdi wieder zurück nach Südamerika, da er für Argentinien bei der U20-Südamerika-Meisterschaft spielen soll.