In den vergangenen Wochen ist in den spanischen Medien viel über einen Wechsel von Antoine Griezmann zum FC Barcelona spekuliert worden. Jetzt sprach Präsident Enrique Cerezo ein Machtwort.

Gegenüber dem spanischen TV-Sender TVE versicherte er: "Antoine bleibt sicher bei Atleti", so der Klubboss.

Cerezos Worte decken sich auch mit denen des französischen Weltmeister, der kürzlich mit einer Liebeserklärung an die Rojiblancos nicht nur die Fans, sondern auch die Klubverantwortlichen entzückte:

"Ich liebe diesen Klub. Ich liebe meine Mitspieler und den Trainer. Ich bin froh, hier bleiben zu können", wurde der 28-Jährige in der AS zitiert. Und weiter: "Es ist schön zu sehen, wie sehr der Verein und der Trainer versucht haben, mich von einem Verbleib zu überzeugen. Ich werde hier sehr geschätzt", so Griezmann. Eindeutige Zeichen für einen Verbleib in Madrid.

Nichtsdestotrotz halten sich die Transfer-Gerüchte um Griezou und Barca in der spanischen Presse hartnäckig. Nicht verwunderlich! Denn die Zeitungen müssen ja auch irgendwie ihre Blätter füllen.

Neben den Aussagen von Cerezo sowie Griezmann stellte auch noch seine Schwester und Beraterin Maud Griezmann gegenüber L'Equipe klar: "Wenn es einen Verein gibt, mit dem wir in diesem Moment in Kontakt stehen, dann ist es Atletico und kein anderer."

Darüber hinaus läuft sein Vertrag bei den Colchoneros bis 2023, nachdem er diesen im Sommer 2018 erst verlängert hatte. Damit sollte ein Wechsel nun endgültig vom Tisch sein.