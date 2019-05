Marc Cucurella könnte in diesem Sommer in der Bundesliga landen.

Der Linksverteidiger gehört dem FC Barcelona, war aber in der vergangenen Saison an SD Eibar verliehen. Die Basken ziehen laut der Barca-Hauszeitung Sport die Kaufoption in Höhe von zwei Millionen Euro, Barca nutzt seinerseits anschließend eine Rückkauf-Klausel für vier Millionen Euro. Anschließend wollen die Katalanen Cucurella gewinnbringend weiterverkaufen, im Gespräch ist eine Ablöse von zehn Millionen Euro.

Interesse am 20-Jährigen haben offenbar Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt, außerdem sollen der FC sowie Betis Sevilla an Cucurella dran sein.

Cucurella hat deutsche Beraterfirma

Interessant: Der Youngster wird seit dem Frühjahr von der deutschen Beraterfirma EMG vertreten, ein Wechsel in die Bundesliga könnte also möglich sein.

Cucurella könnte bei Gladbach Routinier Oscar Wendt beerben, bei der Eintracht könnte er den abwanderungswilligen Jetro Willems ersetzen.