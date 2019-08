In München ist er schon, nur die Unterschrift fehlt noch!

Wie SPORT1 bereits am Samstag berichtete, wird Ivan Perisic zum FC Bayern auf Leihbasis wechseln. Das soll aber nicht der letzte Neuzugang des deutschen Rekordmeisters sein - zumindest, wenn es nach den Spielern geht.

David Alaba forderte nach dem 3:1-Sieg im DFB-Pokal bei Energie Cottbus weitere Verstärkungen. "Wir haben nie das Vertrauen in unsere Bosse verloren", sagte der Österreicher: "Es muss und wird aber noch was kommen."

Auch Kapitän Manuel Neuer geht von zusätzlichen Spielerkäufen aus. "Wir werden in dieser Saison wieder einen guten Kader haben. Darüber haben wir im Vorfeld mit den Verantwortlichen auch gesprochen. Daher war ich mir immer sicher, dass da was passieren wird." In der "ARD" sagte er: "Wenn die Verantwortlichen aktiv werden, ist das eher in der Offensive."

Der designierte Neuzugang Perisic weilte am Montag bereits zum Medizincheck in München. Der 30 Jahre alte Offensivspieler von Inter Mailand wird für fünf Millionen Euro für ein Jahr ausgeliehen, inklusive Kaufoption in Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro