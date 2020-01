Der Rekordeinkauf von Hertha BSC scheint perfekt zu sein.

Auch wenn von den Berlinern eine offizielle Bestätigung noch aussteht, ist der Wechsel von Olympique Lyons Lucas Tousart in die Hauptstadt offenbar unter Dach und Fach.

Allerdings wird der Mittelfeldspieler in der Rückrunde nicht im Trikot der Hertha auflaufen, sondern an Lyon ausgeliehen, wie Rudi Garcia, der Trainer des französischen Spitzenklubs erklärte: "Es ist gut, dass wir ihn behalten können. Er sollte in der zweiten Saisonhälfte an uns ausgeliehen werden."

Die L’Équipe hatte bereits am Donnerstag gemeldet, dass Hertha und Lyon kurz vor einer Einigung stehen würden. Die Ablösesumme für den 22-Jährigen soll um die 24 Millionen Euro betragen.