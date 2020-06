Der Weltmeister-Torschütze Mario Götze wurde schon verabschiedet - und auch sein Vorbereiter André Schürrle hat keine Zukunft beim BVB mehr.

Nach SPORT1-Informationen planen die Dortmunder definitiv nicht mehr mit dem 29-Jährigen, der derzeit noch an Spartak Moskau verliehen ist.

Und nun gibt es offenbar einen ersten Interessenten für den Flügelstürmer. Wie der italienische Transfer-Experte Gianluca Di Marzio erfahren haben will, beschäftigt sich Benevento Calcio mit Schürrle, dessen Vertrag beim BVB noch bis zum Sommer 2021 läuft.

Anzeige

Die SPORT1 News sind zurück! Alles aus der Welt des Sports ab Montag immer um 19.30 Uhr im TV auf SPORT1, auf SPORT1.de und in der SPORT1-App

Lockt Inzaghi Schürrle nach Italien?

Benevento, wo Italien-Legende Filippo Inzaghi als Trainer an der Seitenlinie steht, steht als Aufsteiger in die Serie A schon fest. Schürrle soll in den Planungen für die kommende Saison eine entscheidende Rolle spielen.

Mit Loïc Rémy (OSC Lille) und Kamil Glik (AS Monaco) habe man bereits zwei weitere Routiniers von einem Wechsel überzeugen können.

Wird Schürrle nun folgen? Nach SPORT1-Informationen hält sich das Schürrle-Lager alle Optionen offen, eine schnelle Entscheidung ist eher nicht zu erwarten.

Streicht Schürrle eine Abfindung ein?

Sollte es zu einer Einigung mit einem neuen Klub kommen, könnte der Weltmeister von 2014 den BVB womöglich sogar kostenlos verlassen dürfen und darüber hinaus sogar noch eine Abfindung kassieren können.

Wie die Ruhrnachrichten schreiben, entbehren Gerüchte um eine "Vertragsauflösung in Dortmund mit einer Abfindungszahlung wohl nicht komplett jeder Grundlage".

Schürrle war im Sommer 2016 für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Dortmund gewechselt.

In 51 Partien für die Schwarz-Gelben traf er acht Mal und bereitete zehn Treffer vor. Sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de noch bei 4,5 Millionen Euro.