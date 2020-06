Sergino Dest hat sich zu den Gerüchten um seine Person und seine Zukunft geäußert. Der US-Nationalspieler stellte klar, dass noch nicht entschieden sei, wo er in der nächsten Saison spielen wird.

"Es gibt viele Gerüchte. Nein, es ist noch nicht entschieden, dass ich zu Bayern München gehe, und ich habe auch noch nicht wirklich etwas gesagt. Es gibt Interesse anderer Klubs, aber ich weiß nicht, ob ich Ajax verlasse", betonte Dest im Interview mit dem niederländischen NOS Jeugdjournaal.

Der 19-Jährige hat SPORT1-Informationen zu Folge das Interesse des FC Bayern geweckt. Auch der FC Barcelona - dessen Fan Dest sein soll - und Paris Saint-Germain werden als potenzielle Abnehmer gehandelt.

Seit 2019 gehört der Youngster dem Profikader von Ajax Amsterdam an.

Trotz seiner noch jungen Jahre weiß er ganz genau, was er will. "Ich will der teuerste Außenverteidiger aller Zeiten werden, weil wenn man das erreicht, zeigt das, dass man einer der besten Außenverteidiger der Welt ist", erklärte Dest.

Er ergänzte: "Ich will für über 50 Millionen Euro gehen. (...) Ich will mit Mbappé, Ronaldo, Messi oder Neymar spielen. Die Zeit wird zeigen, ob es wahr wird, aber es ist möglich."