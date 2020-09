Der Hamburger SV sucht nach dem feststehenden Wechsel von Julian Pollersbeck zu Olympique Lyon einen neuen Torhüter.

Nach Informationen von SPORT1 steht Nils Körber von Hertha BSC auf der Wunschliste des Hamburger Trainers Daniel Thioune. Beide kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim VfL Osnabrück (Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

In Berlin spielt Körber aktuell für die U23 in der Regionalliga Nordost, bei den Profis ist er hinter Alexander Schwolow und Rune Jarstein nur die Nummer drei. Hertha will den 23-Jährigen nach zuletzt zwei Jahren in Osnabrück für eine weitere Saison verleihen, wobei sich der HSV eine Kaufoption über eine Million Euro sichern könnte.

Körber wäre der fünfte HSV-Neuzugang

Nach dem blamablen 1:4 gegen den Drittligisten Dynamo Dresden im DFB-Pokal (der LIVETICKER zum Nachlesen) ist der bisherige Stammtorhüter Daniel Heuer Fernandes nicht unumstritten.

Heuer Fernandes hatte zwar das interne Duell im HSV-Tor gegen Pollersbeck und Tom Mickel gewonnen, im ersten Pflichtspiel der neuen Saison aber keinen guten Eindruck hinterlassen.

Körber wäre nach Amadou Onana (18/Hoffenheim), Klaus Gjasula (30/Paderborn), Toni Leistner (30/Queens Park Rangers), der in Dresden mit der Auseinandersetzung auf der Tribüne für Aufsehen gesorgt hatte, und Simon Terodde (32/Köln) der fünfte Neuzugang der Rothosen.