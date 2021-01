Max Meyer wechselt zum 1. FC Köln.

Wie der Klub am Mittwochmittag vermeldete, unterschrieb der Ex-Schalker einen Vertrag bis Saisonende. (Der SPORT1-Transferticker)

Heldt: Meyer kommt Köln finanziell "extrem entgegen"

"Der Wechsel zum FC wurde nur möglich, weil Max uns in finanzieller Hinsicht extrem entgegengekommen ist", sagte Sport-Geschäftsführer Horst Heldt. "Er kann im Mittelfeld auf mehreren Positionen zum Einsatz kommen, ist spielintelligent, sehr ballsicher und sucht selbst gerne den Abschluss. Das will Max bis zum Saisonende bei uns einbringen und seine Qualitäten in der Bundesliga wieder unter Beweis stellen."

Der 25-Jährige spielte zuletzt beim Premier-League-Klub Crystal Palace, spielte dort aber in den sportlichen Plänen von Trainer Roy Hodgson keine Rolle mehr. "Für mich war die Perspektive entscheidend, spielen zu können. Ich will die Chance beim FC nutzen, um mich auf Top-Niveau zu präsentieren und dabei mithelfen, dass der Klub die Klasse hält", sagte Meyer.

Meyer war 2018 ablösefrei von Schalke 04 nach England gewechselt. Der viermalige deutsche Nationalspieler soll schon am Sonntag (15.30 Uhr) im Heimspiel des FC gegen Arminia Bielefeld zum Einsatz kommen.

Meyer ist der zweite Kölner Winterzugang. Der FC hatte zuvor Stürmer Emmanuel Dennis (23) auf Leihbasis vom belgischen Meister FC Brügge verpflichtet.