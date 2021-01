Dass beim FC Bayern Dayot Upamecano ganz oben auf der Wunschliste steht, ist ein offenes Geheimnis.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic bestätigte am Samstag das Interesse der Münchner am Innenverteidiger von RB Leipzig.

"Wir beschäftigen uns mit dem Spieler", sagte Salihamidzic vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim bei Sky.

Salihamidzic bestätigt Treffen mit Upamecano-Beratern

Zugleich bestätigte Salihamidzic ein Treffen mit Upamecanos Beratern Sascha Breese und Volker Struth an der Säbener Straße am Donnerstag. Die Bild-Zeitung hatte darüber berichtet. "Wir haben uns mit den Beratern getroffen und hatten sehr gute und professionelle Gesprächen. Jetzt müssen wir sehen, was da passiert", sagte Salihamidzic.

Der 22 Jahre alte Innenverteidiger von RB Leipzig kann die Sachsen aufgrund einer Ausstiegsklausel zwischen 40 bis 45 Millionen Euro im Sommer vorzeitig verlassen.

Umbruch in der Bayern-Defensive

Bei den Bayern steht in der Innenverteidigung im Sommer womöglich ein größerer Umbruch an. David Alaba steht vor dem Abschied, zudem läuft der Vertrag von Jérôme Boateng aus.

Auf die Frage, wann mit einer Entscheidung bezüglich Upamecano - auch mit Blick auf die anderen Personalien im Abwehrzentrum - zu rechnen sei, meinte Salihamidzic: "Unabhängig davon müssen wir die nächste Saison planen. Wir haben unsere Vorstellungen, die werden wir verfolgen. Wir müssen sehen, wie es da weitergeht, aber wir führen gute Gespräche."